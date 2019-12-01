Vinculan a proceso a mujer acusada de ultimar a su hijo de 13 años en Zitácuaro, Michoacán; seguirá en prisión

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 19:19:49

Zitácuaro, Mich., a 5 de julio de 2026.— La mujer acusada de privar de la vida a su hijo de 13 años en la tenencia de San Felipe de los Alzati permanecerá en prisión preventiva, luego de que un Juez de Control determinara vincularla a proceso al considerar que existen elementos suficientes para establecer su probable responsabilidad en el crimen.

La imputada, identificada como Sandra "N", es investigada por el delito de homicidio en razón de parentesco o relación, derivado de los hechos ocurridos el pasado 17 de junio, cuando el adolescente murió presuntamente tras ser agredido dentro de un domicilio.

Durante la continuación de la audiencia inicial, la representación social presentó datos de prueba recabados por la Fiscalía Regional de Zitácuaro, los cuales fueron valorados por el órgano jurisdiccional para resolver que la causa penal continúe en la etapa de investigación complementaria.

Además de la vinculación a proceso, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Sandra "N" permanecerá recluida en un centro penitenciario mientras se desarrolla el procedimiento judicial.

Como parte de la resolución, también se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía General del Estado continuará integrando evidencias y diligencias encaminadas a robustecer la carpeta de investigación.

El caso provocó consternación en la comunidad desde que se conoció la muerte del menor y ahora continuará su curso en los tribunales, donde se determinará la responsabilidad penal de la imputada conforme avance el proceso.