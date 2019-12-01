Cambia de horario el duelo entre México e Inglaterra por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México

Cambia de horario el duelo entre México e Inglaterra por tormenta eléctrica en el Estadio Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Julio de 2026 a las 17:37:15
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Ciudad de México, a 5 de julio de 2026.- Las condiciones climáticas obligaron a modificar el horario del esperado encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final de la justa mundialista, luego de que se activara el protocolo de seguridad por lluvia y actividad eléctrica en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

El comité organizador informó que, debido al riesgo que representan las tormentas eléctricas para jugadores, aficionados y personal operativo, el inicio del partido fue reprogramado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México (21:00 horas EDT).

El organismo rector del futbol mundial explicó que la medida fue tomada como parte de los protocolos establecidos para salvaguardar la integridad de todas las personas presentes en el inmueble, ante las condiciones meteorológicas adversas registradas en la Ciudad de México.

A través de un comunicado difundido en su portal oficial, reiteraron que la seguridad es su principal prioridad y agradeció la comprensión y colaboración de los aficionados ante el ajuste en el horario del encuentro.

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