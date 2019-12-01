Ladrones roban dos comercios en Celaya, Guanajuato

Ladrones roban dos comercios en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 11:09:46
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Celaya, Guanajuato, a 6 de julio 2026.- Dos establecimientos comerciales fueron víctima de los amantes de lo ajeno este fin de semana en puntos distintos de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

El primero de ellos fue la colonia quinta Arboledas en una tienda Aurrera, ubicada sobre la calle San Nicolás de Parra esquina ejido de la Cruz. 

De acuerdo a los reportes, empleados llegaron la mañana del domingo al lugar mencionando que inicialmente no podían entrar y al conseguirlo finalmente observaron un boquete. 

Al revisar se percataron que se llevaron mercancía como cigarros, botellas de licor y dinero en efectivo, desconociendo hasta el momento el monto de lo sustraído. 

El segundo fue descubierto la mañana del lunes, en el barrio de San Juan en la calle Camargo esquina con Rosa Moreno.

Un negocio de Modelorama fue abierto luego de la que la cortina fue dañada; del sitio los ladrones se llevaron mercancía y una laptop, sumando un monto aproximado de 25,000 pesos 

Elementos policiacos orientaron a los afectados para realizar su denuncia respectiva ante el Ministerio Público, que continuidad a los casos.

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