Se incendia vehículo en la Morelia-Zinapécuaro en el municipio de Tarímbaro, Michoacán 

Tarímbaro, Michoacán, a 6 de julio 2026.- Un vehículo terminó totalmente calcinado, luego de que por causas desconocidas este se incendiara, hechos registrados en la carretera Morelia-Zinapécuaro.
Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida rúa, en las inmediaciones de la Posta de la facultad e Veterinaria de la UMSNH, se estaba quemando un vehículo.
Al sitio acudieron elementos de los cuerpos de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración del vehículo, cuyas causas no se reventaron.
Es de mencionar que el siniestro sólo de no daños materiales.