Se incendia vehículo en la Morelia-Zinapécuaro en el municipio de Tarímbaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 09:50:47

Tarímbaro, Michoacán, a 6 de julio 2026.- Un vehículo terminó totalmente calcinado, luego de que por causas desconocidas este se incendiara, hechos registrados en la carretera Morelia-Zinapécuaro.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida rúa, en las inmediaciones de la Posta de la facultad e Veterinaria de la UMSNH, se estaba quemando un vehículo.

Al sitio acudieron elementos de los cuerpos de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración del vehículo, cuyas causas no se reventaron.

Es de mencionar que el siniestro sólo de no daños materiales.