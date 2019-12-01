Detienen en Nuevo León a la exalcaldesa morenista de Múzquiz: era buscada por presunto peculado en Coahuila y es hermana de millonario legislador del PT “Lord Lamborghini”

Múzquiz, Mich ., a 5 de julio de 2026.— La exalcaldesa de Múzquiz, Coahuila, Tania Flores Guerra, fue detenida en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por autoridades de Coahuila por los presuntos delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones, en un caso derivado de investigaciones por el manejo de recursos públicos durante su administración municipal.

La captura ocurrió durante un operativo coordinado entre corporaciones de ambos estados. Tras su aseguramiento, la exedil, de 43 años de edad, fue trasladada bajo custodia a Coahuila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente e ingresó a un centro penitenciario para enfrentar el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, la orden judicial forma parte de una carpeta de investigación relacionada con presuntas irregularidades detectadas durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Múzquiz. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existen elementos suficientes para imputarle delitos vinculados con el manejo indebido de recursos públicos y el presunto abuso de sus atribuciones como servidora pública.

La detención representa un nuevo episodio en las investigaciones que desde hace meses enfrentan exfuncionarios de la administración municipal encabezada por Flores Guerra. En el pasado, autoridades fiscalizadoras reportaron observaciones sobre el ejercicio del gasto público, mismas que posteriormente dieron origen a indagatorias penales por posibles actos de corrupción.

Tania Flores es hermana de Antonio “Tony” Flores, legislador del Partido del Trabajo y millonario en sus ratos libres, criticado por presumir lujos como un Lamborghini Huracán valuado en cientos de miles de dólares.

Tania Flores, quien llegó a la presidencia municipal bajo las siglas de Morena para el periodo 2022-2024, deberá comparecer ante un juez de control, quien determinará la legalidad de su detención y resolverá su situación jurídica en las próximas horas conforme avance el proceso penal. Mientras tanto, las autoridades estatales no han informado si existen otras órdenes de aprehensión o líneas de investigación relacionadas con el caso.