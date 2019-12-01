Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán, dentro de esta hallan a hombre sin vida 

Se incendia vivienda en Zitácuaro, Michoacán, dentro de esta hallan a hombre sin vida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 09:56:45
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Zitácuaro, Michoacán, a 6 de julio 2026.- Una vivienda fue consumida por el fuego en esta ciudad, cuando se sofocó el fuego, dentro de la vivienda fue hallado un hombre colgado por el cuello de una viga, el caso es investigado.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la colonia La Palma de Cedano, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración, una vez controlado el siniestro dentro de la vivienda se localizó el cuerpo sin vida de un hombre, el cual estaba colgado del cuello de una viga.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

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