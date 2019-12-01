Un millón 350 mil personas disfrutaron el México-Inglaterra en las calles de CDMX

Un millón 350 mil personas disfrutaron el México-Inglaterra en las calles de CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Julio de 2026 a las 08:01:14
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Ciudad de México, a 6 de julio 2026.- La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina anunció que un millón 350 mil personas disfrutaron del partido México vs Inglaterra en las calles de la capital.

“Un millón 350 mil personas disfrutaron el partido de la Selección Mexicana. Seguimos con el trabajo para que todas y todos regresen con bien a casa”, detalló la mandataria capitalina en redes sociales, tras el final del encuentro.

En ese momento, la política de extracción morenista celebró que había saldo blanco en las concentraciones masivas.

En dicho evento se registró alta afluencia de aficionados en las siguientes zonas: Estadio Ciudad de México, Zócalo, Monumento a la Revolución, Ángel de la Independencia, así como otras locaciones en las que fueron colocadas pantallas gigantes para observar el partido.

Cabe señalar que la mayoría de las concentraciones masivas se disiparon tras el encuentro en el que la Selección Mexicana cayó eliminada por los ingleses.

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