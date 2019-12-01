Vinculan a proceso a presunto responsable de abusar sexualmente de su hija

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:39:17

Morelia, Michoacán, a 11 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Joseph “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de su hija de 11 años, en Morelia.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en materia de Violencia Familiar y de Género y de Niñas, Niños y Adolescentes, entre los meses de junio de 2021 y agosto de 2025, el imputado presuntamente agredió sexualmente a la víctima, situación que ocurrió de manera reiterada.

Tras la denuncia presentada por la madre de la menor, la Fiscalía llevó a cabo las investigaciones correspondientes, reuniendo elementos suficientes para solicitar y obtener una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por agentes investigadores.

En audiencia, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso a Joseph “N”, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.