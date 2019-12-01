Ataque armado en velorio deja dos muertos, entre ellos una menor, y ocho heridos en Álvaro Obregón, Michoacán

Álvaro Obregón, Mich., a 11 de julio de 2026.- Un velorio que se realizaba en la comunidad de Tzintzimeo, municipio de Álvaro Obregón, terminó en tragedia luego de que un grupo de sujetos armados irrumpiera en el lugar y abriera fuego contra los asistentes, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas —entre ellas una menor de edad— y al menos ocho lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 10:54 horas sobre la calle Miguel Hidalgo, en la esquina con José María Morelos, en la colonia Lázaro Cárdenas. Testigos solicitaron apoyo al número de emergencias 911 al informar que varios individuos llegaron al sitio portando armas de fuego y realizaron múltiples disparos contra las personas que participaban en el funeral.

Tras recibir el reporte, corporaciones de seguridad y equipos de emergencia se movilizaron al lugar para atender a las víctimas, acordonar la zona y comenzar las primeras diligencias.

De manera preliminar, las autoridades confirmaron la muerte de dos personas, incluida una menor de edad, mientras que ocho personas más resultaron heridas de bala, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre la gravedad de las lesiones de los sobrevivientes.

El ataque provocó una intensa movilización de elementos de la Guardia Civil, fuerzas federales y personal de la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos iniciaron el procesamiento de la escena para recabar indicios balísticos y abrir la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el cierre de esta edición no se reportaban personas detenidas y las autoridades mantenían un operativo en la región para intentar localizar a los responsables, quienes lograron darse a la fuga tras la agresión.

La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y determinar si las víctimas tenían alguna relación con los agresores o si se trató de un ataque dirigido en medio del contexto de violencia que persiste en esta región del estado.