Ultiman a tiros a una persona en Cotija, Michoacán 

Ultiman a tiros a una persona en Cotija, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:44:06
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Cotija, Michoacán, a 11 de julio 2026.- Por  causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en un taller mecánico ubicado en la colonia Dámaso Cárdenas, de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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