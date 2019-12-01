Madrid, España, 10 de julio de 2026.- El incendio forestal, que afecta el sureste de España, continúa causando graves afectaciones, mientras las autoridades de emergencia trabajan para sofocar las llamas y evitar que el fuego siga avanzando.

De acuerdo con las autoridades, el siniestro ha dejado hasta el momento 12 personas fallecidas, entre ellas cuatro ciudadanos británicos, además de 23 desaparecidos.

El incendio está en los alrededores de la localidad de Bédar, en la provincia de Almería, donde cientos de bomberos y especialistas trabajan para contener las llamas. Autoridades de la zona de Los Gallardos advirtieron que el número de víctimas podría aumentar, debido a que se teme que haya más personas atrapadas.

Asimismo, las autoridades andaluzas reportaron una intensa ola de calor con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, sumada a las condiciones de sequía y los fuertes vientos, ayudó a la rápida propagación del fuego. Aunque en un principio se señaló que el incendio pudo originarse por la caída de una línea eléctrica, las empresas responsables del suministro negaron esa versión.

Finalmente,el ministro de Salud y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, informó que las cuatro víctimas localizadas dentro de un vehículo calcinado serían de origen británico. En tanto, habitantes y turistas que lograron evacuar la zona describieron el incendio como un fenómeno de rápida expansión, mientras continúan las labores de búsqueda y atención a los afectados.