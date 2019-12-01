Ataque a balazos en funeral en Álvaro Obregón, Michoacán, deja tres muertos y ocho heridos

Ataque a balazos en funeral en Álvaro Obregón, Michoacán, deja tres muertos y ocho heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:35:40
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Álvaro Obregón, Michoacán, a 11 de julio 2026.- Un saldo de tres personas muertas y cuatro heridos, fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto estas personas cuando se encontraban en un funeral en esta municipalidad; entre las víctimas está una menor de edad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido servicio fúnebre, se había registrado un ataque a balazos.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a cuatro personas que estaban heridas, además de confirmar la muerte de tres individuos, entre las víctimas hay una menor de edad.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y  Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de tres personas, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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