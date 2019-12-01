Muere hombre tras ser arrollado en Misión del Valle en Morelia, Michoacán 

Muere hombre tras ser arrollado en Misión del Valle en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 13:47:09
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Morelia, Michoacán, a 11 de julio 2026.- Un saldo de un muerto y una herida fue el que dejó el atropellamiento del que fue objeto una pareja, el responsable se dio a la fuga.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicio de emergencia fueron alertados de que que sobre la calle Convento de Cuitzeo, habían atropellado a dos personas.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Morelia, y paramédicos de Protección Civil estos últimos quienes auxiliaron a una mujer que estaba herida, además de confirmar la muerte de un hombre.

Con base en lo anterior personal de la FGE dio fe del levantamiento del cuerpo; es de mencionar que el responsable del atropellamiento se dio a la fuga.

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