SMN prevé que persistan lluvias intensas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 07:48:34

Ciudad de México, a 11 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que se espera la presencia de lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, además de precipitaciones muy fuertes en al menos diez estados del país, debido a la combinación de una circulación ciclónica, canales de baja presión y el avance de las ondas tropicales 17 y 18.

Además, detalló que las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio nacional.

En contraparte, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mencionó que el ambiente caluroso continuará en el noroeste y norte del país, donde persistirá la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de julio:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (este y sureste) y Chiapas (norte, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (centro y este), Sinaloa (norte), Chihuahua (oeste), Coahuila (noreste), Nuevo León (sur), Jalisco (noreste y este), Michoacán (norte y centro), Tamaulipas (suroeste) y Tabasco (centro y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste y norte), Guanajuato (oeste, suroeste y centro), Puebla (norte y sureste), Morelos, Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Guerrero (oeste, centro y este), Campeche (oeste, centro y este), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Nayarit, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas máximas: