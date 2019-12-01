Se confundieron de persona y ahora los acusan de intento de secuestro; trabajadores de anexo son detenidos en Monterrey

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 10:19:07

Monterrey, Nuevo León, 11 de julio 2026.- Tres trabajadores de un anexo fueron detenidos por intentar subir a la fuerza a una camioneta a un joven de 24 años, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con la información disponible, los hechos se desarrollaron en el cruce de Villagrán y Modesto Arreola, donde agentes de la Policía local intervinieron al escuchar gritos de auxilio por parte de un hombre.

Por su parte, los detenidos aseguraron que que una mujer les había pagado para internar a su hermano en un anexo, pero al verificar la identidad de la víctima reconocieron que se habían equivocado de persona.

Los trabajadores del centro de rehabilitación fueron presentados ante la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica.

Además, el vehículo en el que pretendían trasladar al joven fue incautado y forma parte de las investigaciones del Ministerio Público.

Por su parte, las autoridades confirmaron que se les imputarán cargos relacionados con el intento de privación ilegal de la libertad.