Vinculan a proceso a presunto ladrón de una vivienda en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 11:28:00

Zitácuaro, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- Fransoa Miguel “N”, quienes señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de robo calificado grave, perpetrado al interior de una vivienda del municipio de Zitácuaro, fue vinculado a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el pasado 27 de agosto, el investigado ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Mariano Matamoros, donde, armado con un objeto punzocortante, amenazó a las víctimas y las despojó de dinero en efectivo, joyas y un reloj inteligente.

Durante el robo, sustrajo 70 mil pesos en efectivo, dos cadenas de oro de 14 kilates valuadas en 8 mil pesos y un Apple Watch con valor de 9 mil 500 pesos, sumando un perjuicio económico estimado en 87 mil 500 pesos.

Una vez presentada la denuncia, la Fiscalía Regional de Zitácuaro llevó a cabo las investigaciones pertinentes y reunió suficientes datos de prueba que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión en contra del presunto responsable, la cual fue cumplimentada.

Tras el desarrollo de la audiencia inicial, el Juez de Control vinculó a proceso a Fransoa Miguel “N”, imponiéndole prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fijando un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.