Vinculan a proceso a presunto homicida de una mujer y agresor de su hija 

Irapuato, Guanajuato, a 30 de octubre 2026.- Por su probable participación en el asesinato de una mujer y el intento de homicidio de su hija, Manuel Alejandro “N”, alias “El Alex”, fue vinculado a proceso por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el ataque ocurrió el pasado 28 de abril de 2026, alrededor de las 16:35 horas, cuando ambas víctimas se encontraban en un negocio ubicado sobre la carretera Irapuato-León, a la altura de la localidad Hermano Mateo.

En ese lugar llegó el presunto agresor a bordo de una motocicleta, descendió y abrió fuego contra las mujeres. Una de ellas recibió impactos de bala que le provocaron la muerte en el sitio, mientras que su hija resultó ilesa, aunque estuvo en riesgo de perder la vida, debido a que, según las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el atacante también tenía la intención de asesinarla.

Tras analizar los elementos de prueba, un juez determinó iniciar un proceso penal contra Manuel Alejandro “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo las agravantes de premeditación y ventaja.

Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva mientras continúan las investigaciones complementarias, cuyo plazo de conclusión fue establecido por la autoridad judicial.

La Fiscalía estatal continua con el seguimiento del caso para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia al presunto responsable, respetando el debido proceso.