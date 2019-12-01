Pagaron miles al gobierno de Julio Arreola para vender en Noche de Muertos, y terminan relegados y reprimidos por antimotines en Pátzcuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 21:22:30

*Comerciantes de Pátzcuaro exhibieron recibos de pagos municipales y denuncian que fueron desalojados con intervención de antimotines, a pocos días de la temporada turística más importante del año. Acusan que, lejos de respetar sus espacios, las autoridades los dejaron sin la oportunidad de trabajar.

Pátzcuaro, Mich., a 29 de octubre de 2026.— Lo que debía ser una oportunidad para llevar el sustento a sus familias durante una de las temporadas de mayor afluencia turística terminó en indignación, protestas y presencia policial para comerciantes gastronómicos de la plaza Vasco de Quiroga, quienes denuncian haber sido retirados por la fuerza pública pese a contar con comprobantes de pagos realizados al gobierno municipal que encabeza Julio Arreola Vázquez.

La controversia estalló a escasos días de la celebración de Noche de Muertos, cuando comerciantes que tradicionalmente instalan sus puestos gastronómicos en el corazón de Pátzcuaro fueron retirados de la plaza, en medio de un conflicto con vendedores del Nuevo Mercado Municipal.

Primero les cobraron y después los retiraron, es el reclamo que resume la inconformidad de los afectados, quienes exhibieron documentos expedidos por el propio Ayuntamiento.

Entre las pruebas mostradas figura un recibo municipal fechado el 20 de octubre de 2026, cuyo concepto hace referencia a la ocupación de la vía pública para actividades comerciales durante los festejos de Noche de Muertos, con mención de la plaza Vasco de Quiroga.

El comprobante presenta un importe superior a los mil 800 pesos. De acuerdo con los manifestantes, varias personas realizaron pagos similares para participar en el tradicional tianguis gastronómico que se instala durante estas fechas.

Sin embargo, apenas unos días después, los comerciantes se encontraron ante una situación completamente distinta: el retiro de sus puestos y la incertidumbre sobre dónde podrían continuar trabajando.

Desalojados con antimotines

La tensión comenzó cuando comerciantes del área gastronómica del Nuevo Mercado Municipal exigieron condiciones equitativas de competencia y reclamaron que se permitiera vender alimentos en la plaza Vasco de Quiroga, mientras ellos permanecían dentro del edificio comercial.

Las protestas incluyeron bloqueos viales y la instalación de puestos en la plaza Gertrudis Bocanegra como medida de presión.

Para el 29 de octubre se reportó el retiro de 17 puestos gastronómicos de la plaza Vasco de Quiroga, supuestamente para trasladarlos al Nuevo Mercado Municipal.

Pero los comerciantes afectados rechazaron esa versión.

Aseguraron que no recibieron una verdadera reubicación y denunciaron que fueron retirados mediante la intervención de elementos antimotines.

Pagaron y no les cumplieron

Los recibos exhibidos por los manifestantes abren interrogantes sobre la actuación de las autoridades municipales.

¿Quién autorizó los cobros? ¿Qué espacios se ofrecieron a cambio? ¿Por qué se permitió pagar derechos para comerciar durante Noche de Muertos si posteriormente se decidió retirar los puestos? ¿Se notificó oficialmente a los afectados?

Y, sobre todo, ¿por qué fue necesaria la presencia de elementos policiales para resolver un conflicto que involucraba a comerciantes y dependencias del propio Ayuntamiento?

Los documentos obligan a esclarecer qué condiciones fueron aceptadas por las autoridades y los vendedores.

Se quedan sin espacio en la mayor fiesta de Michoacán

La controversia ocurre en una de las fechas de mayor importancia económica y cultural para Pátzcuaro.

Mientras el municipio se prepara para recibir visitantes nacionales y extranjeros atraídos por las celebraciones de Noche de Muertos, familias dedicadas al comercio gastronómico denuncian que quedaron desplazadas precisamente cuando esperaban obtener ingresos de la actividad turística.

El conflicto exhibe además las tensiones que persisten alrededor del Nuevo Mercado Municipal, donde comerciantes han reclamado desde tiempo atrás mejores condiciones de venta y mayor afluencia de compradores.

Ahora, la disputa entre vendedores ha colocado en el centro de los cuestionamientos al gobierno de Julio Arreola, responsable de explicar las decisiones administrativas relacionadas con los espacios públicos y la participación de las corporaciones de seguridad.

Julio Arreola, mano dura contra los manifestantes defraudados

Los comerciantes sostienen que fueron retirados con la fuerza pública después de haber cumplido con los pagos exigidos para participar en las festividades.

Las denuncias y los documentos hacen necesaria una explicación pública sobre el destino de los pagos, la asignación de espacios y las circunstancias del operativo.

Porque mientras Pátzcuaro se prepara para mostrar al turismo sus tradiciones, sus comerciantes exigen respuestas sobre una situación que, según denuncian, los dejó sin el espacio por el que habían pagado.

La pregunta que queda sobre la mesa es contundente: ¿Cómo explica el gobierno de Julio Arreola que comerciantes que pagaron por un espacio, terminen reprimidos al exigir su derecho?