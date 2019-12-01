A dos años del homicidio de Mauricio Cruz en Uruapan, periodistas exigen justicia y avances en la Ley Mauricio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 20:59:14

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- A dos años del homicidio del periodista Mauricio Cruz Solís, ocurrido en el centro de Uruapan, Michoacán, integrantes del gremio periodístico mantienen vigente la exigencia de justicia y demandan a las autoridades esclarecer el crimen, además de impulsar medidas que garanticen la seguridad de quienes ejercen la labor informativa.

Mauricio Cruz tenía 25 años cuando fue asesinado a balazos el 29 de octubre de 2024, minutos después de concluir una entrevista con el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. Su muerte marcó el primer asesinato de un periodista durante el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y el tercero registrado en la administración estatal de Alfredo Ramírez Bedolla.

A través de un posicionamiento, periodistas señalaron que el homicidio ocurrió en un contexto de amenazas, hostigamiento y descalificaciones contra medios de comunicación y comunicadores en la región, situación que, advirtieron, contribuyó a generar un ambiente de violencia contra quienes realizaban labores informativas.

Asimismo, cuestionaron que, a dos años del crimen, todavía no existan resultados que permitan terminar con la impunidad. Reiteraron que la Fiscalía General del Estado debe realizar una investigación puntual que considere la actividad periodística de Mauricio como una de las principales líneas de investigación.

En el pronunciamiento también destacaron la necesidad de establecer mecanismos efectivos de protección, ante los casos de periodistas que han enfrentado amenazas, persecución, agresiones y desplazamiento forzado en Michoacán.

Como parte de estas demandas, recordaron la presentación de la iniciativa conocida como Ley Mauricio, registrada el 10 de abril de 2025 ante el Congreso del Estado, con la que se busca reformar el Código Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La propuesta contempla tipificar el discurso de odio contra periodistas, establecer agravantes para delitos cometidos contra comunicadores por el ejercicio de su profesión, eliminar el delito de ataques al honor e incorporar excluyentes de responsabilidad para periodistas en el delito de ataques a la propia imagen.

Sin embargo, señalaron que, pese a los compromisos de respaldo asumidos por legisladores frente a Guillermina Solís, madre de Mauricio, el dictamen continúa sin ser firmado debido a resistencias políticas y falta de voluntad para avanzar en su discusión.

Ante este escenario, exigieron a la Fiscalía estatal resultados en las investigaciones, al Gobierno de Michoacán acciones concretas para garantizar la seguridad del gremio y al Poder Legislativo dar seguimiento a las reformas pendientes.

Finalmente, expresaron su solidaridad con la familia del periodista, particularmente con su madre, Guillermina, y su hermana Rebeca, al tiempo que reiteraron que su asesinato no debe convertirse en una cifra más de la violencia contra la prensa.

A dos años de su muerte, los comunicadores insistieron en que informar no debe representar un riesgo para la vida y que el caso de Mauricio Cruz Solís debe alcanzar verdad y justicia.