Detienen a presunto envenenador de perros en Parque España

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 07:46:16

Ciudad de México, a 30 de octubre 2026.- Personal de seguridad de la Ciudad de México capturó al presunto responsable del envenenamiento de perros en el Parque España, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la alcaldesa de la demarcación, Alessandra Rojo de la Vega, la detención se llevó a cabo durante la mañana del 30 de octubre.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ), mencionó que suman 4 perros muertos por presunto envenenamiento.

Igualmente, la institución señaló que los agentes lograron localizar 6 cebos con píldoras azules que dieron positivo a un insecticida altamente tóxico dentro del Parque España y en calles aledañas.

En ese sentido, informaron que se reunieron con los dueños de las mascotas afectadas así como con vecinos de la colonia Condesa para reunir videos y fotos de cámaras de seguridad y dar con el presunto responsable.

Al corte de esta edición la indentidad del presunto responsable se mantiene desconocida.