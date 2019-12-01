Atropellan a ciclista en Zamora, Michoacán, perdió la vida

Atropellan a ciclista en Zamora, Michoacán, perdió la vida
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Atropellan a ciclista en Zamora, Michoacán, perdió la vida
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 09:59:22
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Zamora, Michoacán, a 30 de octubre 2026.- Un trabajador del campo que se trasladaba a bordo de su bicicleta perdió la vida de forma inmediata al ser arrollado por un vehículo que se dio a la fuga, según informaron fuentes policíacas.

Fue aproximadamente a las 06:20 horas de este viernes cuando en los números de emergencias reportaron una persona atropellada a unos metros del Cereso "El Pochote". 

Elementos de Seguridad Vial y paramédicos de Radio Organizado de Auxilio se trasladaron a la carretera Zamora-La Barca y confirmaron el fallecimiento del campesino a causa de las lesiones que presentaba.

El occiso fue identificado por una familiar con el nombre de Miguel V., M., de aproximadamente 60 a 65 años de edad, quien era vecino de la colonia Lázaro Cárdenas de esta cabecera municipal.

Los policías acordonaron el lugar y minutos después llego el Perito Criminalista y el Agente de la Policía Ministerial para realizar las correspondientes actuaciones y trasladar el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes, del hecho se inició la respectiva carpeta de investigación.

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