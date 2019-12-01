SSP despliega operativo integral para garantizar una estancia segura en Noche de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 08:22:10

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementa un operativo especial a partir de hoy y hasta el 2 de noviembre para garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante las celebraciones de Noche de Muertos.

Las acciones contemplan labores de vigilancia, prevención del delito, proximidad social, atención turística y seguridad vial en los 113 municipios, con especial atención en Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Morelia y las comunidades de la zona Lacustre, donde se espera una importante afluencia de turistas.

Con el despliegue de dos mil elementos de la Guardia Civil en todo el estado, agentes de agrupamientos especializados reforzarán la seguridad terrestre y lacustre, mientras que los elementos estatales y municipales se encargarán de la seguridad vial en la región de Pátzcuaro.

Asimismo, el agrupamiento Guardianes del Camino mantendrá presencia en las principales carreteras de Michoacán, para reforzar patrullajes, prevenir accidentes, brindar asistencia a los automovilistas y atender cualquier emergencia durante los traslados. De igual manera, se fortalecerá la vigilancia en la carretera Morelia-Pátzcuaro y los principales accesos turísticos, mediante dispositivos de control vehicular, abanderamiento y orientación vial para agilizar la circulación y facilitar el ingreso y salida de visitantes.

Ante una afluencia estimada de 300 mil visitantes en la zona lacustre solamente durante el 1 y la madrugada del 2 de noviembre, se mantendrá una vigilancia especial, ya que se prevé la mayor concentración de asistentes y vehículos.

La SSP exhorta a la ciudadanía a planear sus traslados, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los agentes, con el objetivo de disfrutar de estas tradiciones en un entorno seguro y tranquilo.