Bellas Artes rendirá homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas

Ciudad de México, a 29 de octubre de 2026.- El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas este viernes para que la ciudadanía pueda despedir al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuya trayectoria política y contribución a la democracia mexicana serán reconocidas mediante un homenaje de cuerpo presente.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que el recinto cultural recibirá desde temprana hora a las personas que deseen acudir a darle el último adiós, mientras que la ceremonia oficial está programada para las 16:00 horas.

El anuncio fue realizado durante la inauguración de la Mega Ofrenda de Día de Muertos en el Zócalo capitalino, donde la mandataria lamentó el fallecimiento del político y destacó su papel como uno de los principales impulsores de la lucha democrática en el país.

Asimismo, Brugada convocó a la población a participar en el homenaje y en las ofrendas que se instalarán en el Zócalo para recordar al ingeniero, a quien reconoció por su legado político y su contribución a la construcción de una ciudad con derechos y libertades.