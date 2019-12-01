Vinculan a proceso a ocho presuntos implicados en el homicidio de la periodista Roxana Guzmán ocurrido en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 21:27:43

Xalapa, Veracruz, a 9 de julio de 2026.- La investigación por el asesinato de la periodista Roxana Guzmán Ramírez registró un nuevo avance, luego de que un juez vinculara a proceso a las ocho personas detenidas por su presunta participación en el crimen, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los imputados, identificados como Javier Iván "N", alias Delta 1; José del Carmen "N", alias Delta 7; Luis Arturo "N", alias Delta 11 o El Pelón; Karen Monserrat "N", alias La Hiena; Julio César "N"; Luis Enrique "N"; Juan Carlos "N" e Ismael "N", enfrentarán el proceso por el delito de homicidio doloso calificado.

Durante la audiencia de continuación, el órgano jurisdiccional concluyó que existen elementos de prueba suficientes para presumir la participación de los acusados en los hechos ocurridos el pasado 2 de junio de 2026.

En un comunicado, la Fiscalía Regional Coatzacoalcos informó que obtuvo la vinculación a proceso de los presuntos responsables del homicidio de la periodista identificada con las iniciales R.B.G.R.

Asimismo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 365/2026, por lo que los ocho imputados permanecerán en prisión mientras continúan las investigaciones y el desarrollo del juicio.

La FGE precisó que las capturas se realizaron en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial y conforme a los procedimientos legales establecidos.

Añadió que, tras su detención, los señalados fueron puestos a disposición del juez competente, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y a sus derechos humanos.

Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad por un grupo armado que ingresó a su domicilio el 2 de junio en el municipio de Nanchital. Posteriormente, su cuerpo fue localizado en un predio del sur de Veracruz, sitio cuya ubicación fue obtenida tras la detención de los ahora vinculados a proceso.