Localizan a un hombre sin vida sobre la carretera Apatzingán-Buenavista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 20:17:14

Apatzingán, Michoacán, 9 de julio de 2026.- El cuerpo sin vida de una persona fue localizado sobre la carretera Apatzingán-Buenavista. El caso ya es investigado por las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, corporaciones policiacas fueron alertadas sobre la presencia de un cadáver en el referido tramo carretero.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el reporte y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo de un hombre, quien presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicarán los estudios de ley y se continuará con las investigaciones para esclarecer el caso.