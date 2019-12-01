Realizan primer Operativo Enjambre en Tabasco; detienen a seis servidores públicos

Villahermosa, Tabasco, a 9 de julio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) informó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, participó en la ejecución del primer Operativo Enjambre en la entidad, como parte de las acciones para combatir la corrupción, la impunidad y los posibles vínculos entre servidores públicos y grupos delictivos.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se llevó a cabo en conjunto con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Federal en Tabasco, logrando cumplimentar seis órdenes de aprehensión contra servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Las personas detenidas fueron identificadas como Carmen “N”, Rubén “N”, Carlos “N”, Edi “N”, Francisco “N” y Joan “N”. La FGET precisó que todos ellos gozan de la presunción de inocencia y serán considerados como tales hasta que una autoridad jurisdiccional determine su responsabilidad mediante una sentencia.

La institución destacó que este operativo forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y reconoció la colaboración entre las instancias participantes para fortalecer las investigaciones y las acciones contra posibles actos de corrupción dentro del servicio público.

Finalmente, la Fiscalía reiteró que continuará trabajando con rapidez, eficiencia y precisión, al tiempo que advirtió que no se tolerarán actos de corrupción ni conductas delictivas en las que se presuma la participación de servidores públicos.