Localizan los cuerpos de tres mujeres dentro de patrulla arrastrada por el río Atoyac

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 22:53:19

Puebla, Pue., 9 de julio de 2026.- El Gobierno de Puebla informó, a través de un comunicado, que fueron localizados los cuerpos de tres mujeres al interior de una patrulla de la Policía Municipal de Santa Clara Ocoyucan.

Los hechos ocurrieron luego de que la unidad fue arrastrada por la corriente tras el desbordamiento del río Atoyac el pasado miércoles 8 de julio.

Asimismo, las autoridades informaron que el cuerpo de un oficial de la Policía Municipal no se encontraba al interior del vehículo, por lo que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado realizó una nueva inmersión para ampliar la búsqueda en la zona.

Durante el operativo coordinado por Protección Civil del Estado, integrantes del Equipo Acuático de Bomberos localizaron y recuperaron los cuerpos de las tres mujeres.

Mientras tanto, continúa la búsqueda del oficial, quien permanece desaparecido, mediante nuevas operaciones de buceo en el área.

Las maniobras para recuperar la patrulla también continúan. Además, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, instruyó a las distintas corporaciones a sumar esfuerzos para apoyar estas acciones.