Criptomonedas, el nuevo blindaje de la corrupción: Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 16:37:37

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- Los recursos desviados por actos de corrupción ya no se esconden en empresas fantasma o prestanombres. Ahora migran a criptomonedas y salen del país, principalmente hacia puntos como Canadá.

Así lo advirtió Diego Alejandro Cárdenas Luján, director de Inteligencia Delictiva, Patrimonial, Financiera y Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua y secretario técnico de la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción.

"Cada día los criminales innovan conforme a cómo ocultar los recursos que vienen de actos de corrupción. Ya no son las antiguas estafas, los antiguos mecanismos. Son más sofisticados",señaló en entrevista.

Cárdenas Luján explicó que, mientras antes era posible detectar simulaciones de contratos o empresas fachada, hoy el dinero se convierte en activos digitales que prácticamente desaparecen del sistema financiero tradicional.

"El dinero entra físicamente a través de depósitos o transferencias, pero luego desaparece. Ya no está físicamente, ya es un criptoactivo, ya es una memoria. Es muy complejo ubicarlos", detalló.

El funcionario urgió a legislar y regular la materia para que las autoridades tengan mayor control sobre estos mecanismos. Puso como ejemplo a países como Brasil, Italia y Canadá, que ya cuentan con marcos legales avanzados en la materia. "Debemos hacer un esfuerzo mayor en México para poder regular en la materia",insistió.

Reconoció que, aunque la federación encabeza los esfuerzos de investigación, los estados apenas están comenzando a capacitarse e invertir en estrategias contra el uso de criptoactivos en esquemas de corrupción. Lamentó que la autoridad vaya "un paso atrás" de los delincuentes.

"Necesitamos tener personal capacitado, sistemas, diligencias. Al igual que las fiscalías anticorrupción necesitan presupuestos para su funcionamiento", subrayó.

Señaló que entidades fronterizas como Nuevo León, Coahuila y Chihuahua son particularmente vulnerables, aunque advirtió que ningún estado está exento "todos somos sujetos a la posibilidad de que los recursos desviados puedan terminar en criptoactivo".

Durante su visita de trabajo por la capital michoacana llamó a fortalecer la confianza ciudadana para incentivar las denuncias, pues la impunidad dijo genera un círculo vicioso que termina por inhibir la participación de la sociedad.