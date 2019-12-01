Pide Memo Valencia cárcel para quien promueva invasiones de predios

Morelia, Mich., a 09 de julio de 2026.- La invasión de predios por presuntos líderes que utilizan la necesidad de las personas y convierten el 'paracaidismo' en un modus vivendi, debe ser tipificado para que no se escuden en falsas causas sociales que enriquezcan ilícitamente, propuso el legislador priista, Memo Valencia.



"Es una práctica común que tiene décadas pasando, y hay supuestos líderes sociales que se han enriquecido de esta forma y que alimentan una base social teniendo prácticamente como esclavos a personas a las que obligan a acudir a marchas, a tomas, a bloqueos para normalizar lo que es producto de un robo", dijo.



El también líder del PRI en el estado, indicó que esta iniciativa deriva del trabajo que la asociación civil Revolución Social realizó en días recientes, al apoyar a habitantes de la Tenencia Morelos para evitar la invasión del predio conocido como ‘La Huerta’, destinado a la construcción de una escuela pública.



"La iniciativa que nace con la experiencia de la organización Revolución Social A.C., tiene como propósito crear un tipo penal autónomo que sancione de manera severa a quienes, de manera habitual, como fuente de ingresos o base social, promueva, organice, financie o dirija invasiones a inmuebles ajenos", mencionó.



Memo Valencia pidió diferenciar entre quien busca tener un hogar y quien hace de la práctica del 'paracaidismo', un negocio de lucro sistemático, "porque al final del día, los terrenos no acaban siendo de las personas que invaden esos predios, terminan siendo de las personas que compran ese terreno y construyen en verdad".



Por ello, la propuesta del priista adiciona el artículo 227 BIS al Código Penal para el Estado de Michoacán.



"Con esta reforma, Michoacán dará un paso firme hacia la certidumbre jurídica, la protección familiar y a erradicar la impunidad en los delitos patrimoniales", finalizó.