Vinculan a proceso a mujer que puso sustancia en bebida alcohólica de hombre para robarlo en Nuevo León  

Monterrey, Nuevo León, a 13 de octubre de 2025.- Una mujer, fue vinculada a proceso por los delitos de robo y equiparable a robo en Nuevo León, tras ser detenida por ponerle a un hombre una sustancia en su bebida alcohólica, con la finalidad de robarle sus pertenencias, después de que lo conociera a través de una aplicación de citas.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, Jenideth “N” de 20 años de edad, quien fue aprehendida en Campeche, el día de los hechos que fue el pasado 11 de febrero, se reunieron en un centro comercial a donde la joven llegó acompañada de otro hombre y luego se trasladaron los tres a la casa de la presunta víctima en donde estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y en un momento dado supuestamente le puso algo en su bebida.

Al quedarse dormido el hombre, aprovecharon y le sacaron sus tarjetas de crédito, con las cuales hicieron compras y retiros por un monto de 200 mil pesos.

Al despertar la víctima, se dio cuenta que la pareja se había retirado, además de que le faltaban dos laptops y teléfonos celulares.

Al presentar la investigación, un juez de control determinó la vinculación a proceso por los delitos señalados y le impuso medida cautelar de prisión preventiva a cumplir internada en un Centro de Readaptación Social Femenil estatal.