Ultiman a un individuo en la colonia Valencia Primera Sección de Zamora, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 22:13:59
Zamora, Michoacán, a 13 de octubre de 2025.- La tarde-noche de este lunes un hombre fue privado de la vida con disparos de arma de fuego en la colonia Valencia Primera Sección, de los presuntos homicidas no hay pistas, informaron fuentes policíacas.

Fue aproximadamente a las 18:10 horas, cuando algunos vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Orense a la altura del número 107.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se trasladaron al lugar donde encontraron a un hombre herido sobre la vía pública, por lo que pidieron una ambulancia.

Paramédicos de Rescate llegaron y revisaron a Felipe T., G., de 45 años de edad, vecino de la zona, pero este carecía de signos vitales debido a las lesiones que presentaba en el rostro.

El perímetro fue acordonado mientras personal Especializado de la Fiscalía General del Estado realizaba las actuaciones correspondientes para trasladar el cadáver al Semefo  e iniciar la carpeta de investigación.

