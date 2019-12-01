Agreden a abogado en Ciudad Judicial de la CDMX; se encuentra grave

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2025.- Un abogado, fue atacado a balazos en las escaleras de uno de los edificios de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México.

De acuerdo a información de elementos policiacos, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas, donde David Cohen Sacal , salía del inmueble ubicado sobre la avenida Niños Héroes y Claudio Bernard, en la colonia Doctores, cuando fue interceptado por un joven y sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y disparó en su contra en al menos tres ocasiones.

Al momento de la agresión, un Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina que pasaba por la zona, repelió la agresión e hirió al posible agresor, quien fue detenido y trasladado a un hospital bajo resguardo policial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio a conocer que el posible atacante dijo tener 17 años y que, como parte de las acciones policiales, se aseguraron una motocicleta y un arma de fuego con la que fue agredida la víctima.

“De lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público, mientras que ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia para las investigaciones del caso”, informó la dependencia a través de una tarjeta informativa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó que según información del personal médico que está atendiendo al abogado, su estado de salud es reportado como grave.