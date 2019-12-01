Hallan restos humanos en una barranca de Coeneo, Michoacán 

Coeneo, Mich., a 14 de octubre de 2025.— Un grupo de campesinos descubrió la osamenta de un hombre en una barranca de la localidad de Cotiro, municipio de Coeneo, lo que movilizó a las autoridades municipales y a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) para iniciar las investigaciones correspondientes.

El hallazgo se registró la tarde de este lunes, cuando los labriegos recorrían un predio conocido como Puerta de Lindero y, al aproximarse a una zona de difícil acceso, observaron restos humanos entre la maleza del fondo de la barranca. Ante el hallazgo, notificaron de inmediato a la Policía Municipal.

Elementos de seguridad confirmaron que se trataba de una osamenta masculina y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía. Peritos en criminalística y agentes investigadores se desplazaron al sitio para realizar el levantamiento de indicios y recabar evidencias que ayuden a esclarecer las causas del fallecimiento.

Durante la inspección, los expertos localizaron junto al cuerpo varias prendas: una playera tipo polo roja, una camiseta blanca, una sudadera azul y un pantalón de mezclilla azul marino. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley con el fin de determinar si el deceso fue producto de un accidente o de un acto violento.

Asimismo, se realizarán estudios genéticos para establecer la identidad de la víctima y notificar a sus posibles familiares. Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación bajo la hipótesis de una muerte no esclarecida.