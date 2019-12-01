Cunden compras de pánico en Uruapan, Michoacán, ante rumores de desabasto de gasolina

Uruapan, Mich., a 13 de octubre de 2025.– Largas filas de automovilistas se formaron la noche de este lunes en distintas gasolineras de Uruapan, luego de que circularan versiones sobre un presunto desabasto de combustible en la región. La incertidumbre provocó que decenas de ciudadanos acudieran de manera apresurada a llenar sus tanques, generando una oleada de compras de pánico.

De acuerdo con testimonios de usuarios, desde horas de la tarde comenzaron a difundirse mensajes en redes sociales que advertían sobre la falta de suministro por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX). En cuestión de minutos, la alerta se volvió viral y derivó en una alta demanda en los expendios locales, algunos de los cuales reportaron retrasos en el abasto de las pipas.

Aunque hasta el momento no existe una versión oficial que confirme una escasez real, el nerviosismo entre la población continúa creciendo. En varias estaciones se observan filas que abarcan varias cuadras, mientras empleados intentan mantener el orden y evitar confrontaciones entre los conductores.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y evitar caer en la difusión de rumores no verificados, mientras se esperan reportes oficiales sobre el estado del suministro en la zona. Entretanto, el temor a quedarse sin gasolina ha convertido esta noche en una de las más caóticas para los servicios de carga en Uruapan.