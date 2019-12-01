Cunden compras de pánico en Uruapan, Michoacán, ante rumores de desabasto de gasolina

Cunden compras de pánico en Uruapan, Michoacán, ante rumores de desabasto de gasolina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 23:56:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 13 de octubre de 2025.– Largas filas de automovilistas se formaron la noche de este lunes en distintas gasolineras de Uruapan, luego de que circularan versiones sobre un presunto desabasto de combustible en la región. La incertidumbre provocó que decenas de ciudadanos acudieran de manera apresurada a llenar sus tanques, generando una oleada de compras de pánico.

De acuerdo con testimonios de usuarios, desde horas de la tarde comenzaron a difundirse mensajes en redes sociales que advertían sobre la falta de suministro por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX). En cuestión de minutos, la alerta se volvió viral y derivó en una alta demanda en los expendios locales, algunos de los cuales reportaron retrasos en el abasto de las pipas.

Aunque hasta el momento no existe una versión oficial que confirme una escasez real, el nerviosismo entre la población continúa creciendo. En varias estaciones se observan filas que abarcan varias cuadras, mientras empleados intentan mantener el orden y evitar confrontaciones entre los conductores.

Autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y evitar caer en la difusión de rumores no verificados, mientras se esperan reportes oficiales sobre el estado del suministro en la zona. Entretanto, el temor a quedarse sin gasolina ha convertido esta noche en una de las más caóticas para los servicios de carga en Uruapan.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan restos humanos en una barranca de Coeneo, Michoacán 
Agreden a abogado en Ciudad Judicial de la CDMX; se encuentra grave
Vinculan a proceso a mujer que puso sustancia en bebida alcohólica de hombre para robarlo en Nuevo León  
Ultiman a un individuo en la colonia Valencia Primera Sección de Zamora, Michoacán 
Más información de la categoria
Cunden compras de pánico en Uruapan, Michoacán, ante rumores de desabasto de gasolina
Con captura de michoacanos desarticulan red de Jalisco que buscaba apoderarse de la Riviera Maya: Reclutaban guardias en redes y uno hasta comió restos de sus propios compañeros
Confirma Mauricio Kuri que al menos 30 comunidades permanecen incomunicadas tras las fuertes lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro
Gobierno de México cuenta con recursos para enfrentar contingencias climatológicas, asegura Claudia Sheinbaum en Querétaro
Comentarios