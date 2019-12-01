Confirma Mauricio Kuri que al menos 30 comunidades permanecen incomunicadas tras las fuertes lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 20:59:33

Pinal de Amoles, Querétaro, a 13 de octubre de 2025.- Al menos 30 comunidades continúan incomunicadas, 22 permanecen sin energía eléctrica y más de 340 kilómetros de caminos municipales presentan afectaciones tras las intensas lluvias que azotaron, la semana pasada, en la Sierra Gorda, confirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro.

El mandatario estatal, quien se mantiene desde el fin de semana en recorridos en los ocho municipios que dejaron afectaciones, el mandatario agradeció el respaldo del Gobierno de México ante la emergencia.

“Desde el primer momento de la contingencia ha estado muy al pendiente de nosotros; también quiero destacar la coordinación con dependencias federales y las reuniones virtuales que han permitido acelerar las labores de auxilio y reconstrucción.

Acompañado de los integrantes de su gabinete, detalló que al inicio de la contingencia se contabilizaban 108 comunidades incomunicadas. Gracias al despliegue conjunto de maquinaria estatal y federal, el número se redujo a 30, principalmente en zonas afectadas por el desbordamiento de ríos y daños en caminos rurales.

“Ocho municipios resultaron afectados, siendo Jalpan de Serra el más golpeado. Desde esta demarcación, el gobernador anunció que ya se evalúa la reubicación de familias que habitan en zonas irregulares o con alto riesgo de inundación, como la comunidad de Arroyo del Real, ubicada a la orilla del río”.

Las carreteras federales 69 y 120, dijo, que presentaban socavones y cortes por deslaves, están siendo atendidas con apoyo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Por su parte, refirió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha logrado restablecer el servicio eléctrico en más del 85 por cineto de las comunidades afectadas.

“Gracias a las gestiones ante la presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Infraestructura estatal también han desplegado maquinaria pesada para abrir caminos y realizar puentes aéreos en municipios de difícil acceso como Pinal de Amoles y San Joaquín”.

Finalmente, confirmó el fallecimiento de Mateo Martínez, un menor de seis años, víctima de las condiciones derivadas del temporal. Kuri informó que ya sostuvo diálogo con los padres del niño, Efraín y Esther, y les transmitió las condolencias de la presidenta Sheinbaum. “Ella está muy al pendiente de ellos”.