Gobierno de México cuenta con recursos para enfrentar contingencias climatológicas, asegura Claudia Sheinbaum en Querétaro

Pinal de Amoles, Querétaro, a 13 de octubre de 2025.- Durante su visita en Querétaro, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aseguró que el Gobierno de México tiene el recurso suficiente para hacer frente a las contingencias climatológicas.

Durante el segundo día de recorrido por las zonas afectadas por las lluvias que azotaron en el país la semana pasada, la mandataria federal escuchó las peticiones de los habitantes de Pinal de Amoles, uno de los ocho municipios más afectados y de los cuales algunos quedaron incomunicados.

“Recorrimos Río Escanela, en el municipio de Pinal de Amoles, una de las comunidades afectadas por las pasadas lluvias; y decirle a la gente; hay presupuesto suficiente para apoyar a todas las familias. Saldremos adelante”.

Recordó que para este año, el Gobierno de México tiene destinada una partida de más de 19 mil millones de pesos para hacerle frente a las emergencias, de los cuales, se han destinado cerca de 3 mil millones de pesos para atender a Guerrero y Oaxaca, los cuales sufrieron daños por el huracán Erick.

Además, dijo, a partir de este lunes, 600 brigadas con 3 mil servidores de la nación de la Secretaría de Bienestar se despliegan a los municipios y comunidades afectadas en la entidad en donde se realizará un censo, casa por casa y comenzar con la entrega de los primeros apoyos a partir de esta semana.

Durante un recorrido por las zonas más afectadas de la Sierra Gorda queretana, el gobernador, Mauricio Kuri González, reconoció y agradeció el acompañamiento de Sheinbaum Pardo, desde el primer minuto de la contingencia ocasionada por las precipitaciones pluviales, al brindar apoyos para atender los daños que presentó la red carretera con el fin de salvaguardar la seguridad de las y los serranos.

“Yo tengo que agradecerle mucho a la presidenta, porque desde el inicio de la contingencia me habló, hicimos varios zooms de forma muy ejecutiva y el Ejército nos mandó ayuda con la Guardia Nacional con el tema de la cartera 120 y ahorita que haya venido acá, que nos haya acompañado aquí a esta comunidad aquí en Pinal, pues la verdad que habla muy bien de ella y muy agradecido”.

El mandatario estatal y la presidenta de México, escucharon de primera mano las principales necesidades de las y los damnificados, comprometiéndose a seguir trabajando coordinados para otorgar los apoyos necesarios.

“Presidenta le pedimos ayuda porque fue bastante agua la que nos cayó y las necesidades principales que tenemos son la apertura de los caminos porque acá hay tiendas y los chicos tiene que trasladarse de aquí a Aguacatlán de Guadalupe”.

A lo que la presidenta respondió que, a partir de hoy la titular de la Secretaría del Bienestar, Adriana Montiel Reyes, quien realizará un censo, quien además revisará las escuelas que resultaron deñadas y además para las viviendas afectadas también habrá apoyos, al igual que los comercios que también resultaron con daños.

Y que a su vez el representante de Río Escanela refutó: “Esperamos que esto de los apoyos no se quede solo en palabra, sino que se haga porque nosotros nos mantenemos del turismo por eso le pedimos que nos ayuden a reestablecer los caminos”.

De igual forma constataron las labores de remoción de escombros y restablecimiento de las vías carreteras por parte de personal de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), la gente de la localidad y sobre todo el personal del Ejército Mexicano y la Marina.

Sheinbaum Pardo reiteró a las familias que perdieron parte de su patrimonio el apoyo de su gobierno y les aseguró que no están solos, que se trabaja en colaboración con los tres órdenes de gobierno para garantizarles atención.

Finalmente, de viva voz de la población la mandataria federal escuchó el apoyo que desde un principio les brindó el gobernador Mauricio Kuri González, quien desde que conoció sobre la situación envió maquinaria y personal para atender la contingencia, incluso desde el pasado fin de semana Kuri González se encuentra en la Sierra Queretana atendiendo la problemática que les aqueja por lo que Sheinbaum Pardo reconoció la labor del gobernador y todo su equipo de trabajo para atender la emergencia pluvial y establecer puentes aéreos destinados a la pronta atención de las y los ciudadanos; así como traslados médicos.