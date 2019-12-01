Vinculan a proceso a las 2 mujeres que intentaron asaltar una tienda Aurrera en Tarímbaro, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- Un juez de control determinó iniciar proceso penal contra dos mujeres señaladas por su presunta participación en un robo con violencia ocurrido en una tienda del municipio de Tarímbaro, Michoacán. Las imputadas, identificadas como Ana Laura "N" y Alicia "N", permanecerán bajo prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso.

De acuerdo con la información del proceso, los hechos se registraron el pasado 5 de marzo en un establecimiento ubicado en el fraccionamiento Hacienda del Sol, donde las hermanas ingresaron al negocio y presuntamente sustrajeron bebidas alcohólicas y frituras. Tras el primer incidente, se retiraron del lugar, no sin antes advertir que regresarían.

Horas después, ambas volvieron al mismo comercio y nuevamente tomaron productos. En ese momento, una de ellas habría amenazado a un empleado con un cuchillo de cocina, presuntamente con la intención de intimidarlo y evitar que interviniera.

Elementos de la Guardia Civil acudieron al sitio e intentaron controlar la situación; sin embargo, ante la persistencia de la agresión y el riesgo para el personal del establecimiento, realizaron detonaciones de arma de fuego para neutralizar la amenaza. Las mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, desde donde participaron de manera virtual en la audiencia en la que el juez resolvió vincularlas a proceso por robo calificado grave y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.