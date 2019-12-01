Se incendia cafetería en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 16:14:33
Morelia, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- Daños materiales fue el saldo que dejó el incendio de una cafetería ubicada en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de esta ciudad, se desconocen las causas del siniestro.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que la cafetería ubicada en la propiedad marcada con el número 303, de la calle Gustavo Díaz Ordaz, se estaba registrando un incendio.

Al sitio se trasladaron elementos del cuerpo de Bomberos del Estado, quienes se abocaron a sofocar la conflagración del negocio.

Una vez controlado el incendio se determinó que solo hubo daños materiales; las causas del siniestro no fueron reveladas.

