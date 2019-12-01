Ataque armado en Uruapan, Michoacán, deja dos hombres heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 23:14:23

Uruapan, Mich., a 8 de marzo de 2026.- La violencia volvió a irrumpir en las calles de la ciudad la noche de este domingo, luego de que dos hombres fueran atacados a balazos por sujetos armados en la colonia Infonavit Rosa de Castilla, provocando momentos de pánico entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban sobre la privada de José Manuel Martínez, casi en la esquina con la calle José Silva Herrera, cuando fueron interceptadas por varios individuos armados. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones contra los dos hombres, quienes quedaron gravemente heridos en plena vía pública.

Tras perpetrar el ataque, los responsables emprendieron la huida con rumbo desconocido, dejando atrás una escena marcada por el estruendo de los disparos y la desesperación de los habitantes del sector.

Los vecinos, alarmados por la ráfaga de detonaciones, realizaron múltiples llamadas al número de emergencias 911 para pedir ayuda. En cuestión de minutos, al sitio arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, así como paramédicos que iniciaron la atención a los lesionados.

En el lugar, los socorristas localizaron a uno de los hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego, por lo que fue estabilizado y trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

El segundo lesionado también presentaba impactos de bala; sin embargo, antes de la llegada de las autoridades fue auxiliado por conocidos, quienes lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron por sus propios medios a un centro médico.

Hasta el momento, ambas víctimas permanecen sin identificar oficialmente y su estado de salud no ha sido revelado por las autoridades. Tampoco se ha establecido el móvil del ataque.

Mientras tanto, la zona fue acordonada por las fuerzas de seguridad, que implementaron un operativo en los alrededores para tratar de localizar a los responsables, aunque hasta ahora no se reportan detenciones.