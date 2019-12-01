FGE Michoacán fortalece coordinación para la búsqueda de personas desaparecidas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 14:40:44

Morelia, Michoacán, 8 de marzo de 2026.— El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, aseguró que la Fiscalía General del Estado de Michoacán mantiene y refuerza la coordinación con distintas instituciones para mejorar las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y ofrecer respuestas a las familias que enfrentan esta situación.

Durante una reunión de seguimiento del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, el fiscal señaló que la prioridad debe ser garantizar a las familias que existe una estrategia permanente de localización, con la participación de autoridades estatales, municipales y federales.

Torres Piña subrayó que el trabajo conjunto entre dependencias es clave para avanzar en resultados, por lo que llamó a las instituciones involucradas a fortalecer el acompañamiento hacia las víctimas indirectas, así como hacia colectivos de madres buscadoras.

Entre los avances mencionados, destacó la creación de la primera Célula Municipal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado, implementada en Pátzcuaro por el ayuntamiento encabezado por el alcalde Julio Arreola.

De acuerdo con el fiscal, este modelo permite activar de inmediato los mecanismos de búsqueda desde el momento en que se reporta una desaparición, lo que ha contribuido a localizar con vida a varias personas.

Además, informó que la Fiscalía firmó recientemente un acuerdo de colaboración con la Policía de Morelia para fortalecer las labores de investigación, prevención del delito y respuesta de las autoridades municipales que actúan como primeros respondientes.

El fiscal también dio a conocer que la institución ha reforzado a la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, mediante la capacitación y certificación de 45 elementos especializados, así como con nuevas convocatorias para integrar perfiles profesionales en áreas como antropología física, antropología social, ministerios públicos y policías de investigación.

Durante la sesión se revisaron otros temas relacionados con la búsqueda de personas en el estado, entre ellos el acompañamiento a víctimas, la búsqueda forense, la identificación de cuerpos no identificados y los avances en la legislación estatal en la materia.

Los participantes coincidieron en que la coordinación entre instituciones es fundamental para mejorar las estrategias de localización, con el objetivo de ofrecer respuestas a las familias que siguen esperando verdad y justicia.