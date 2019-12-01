Reconoce Claudia Sheinbaum la labor de las mujeres que integran las Fuerzas Armadas

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó una ceremonia dedicada a reconocer la labor de las mujeres que integran las Fuerzas Armadas, destacando su papel en la construcción de un país más fuerte y justo.

Durante el acto realizado en el Campo Deportivo Militar Marte, la mandataria aseguró que el trabajo de las mujeres en el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina fortalece a México y abre camino para nuevas generaciones. Señaló que el reconocimiento a su labor también implica el compromiso de seguir impulsando instituciones más incluyentes y libres de discriminación, acoso y violencia.

Sheinbaum recordó que a lo largo de la historia nacional han existido mujeres clave en momentos como la Independencia, la Reforma y la Revolución, y afirmó que las integrantes de las Fuerzas Armadas continúan ese legado de servicio y amor por la patria.

En la ceremonia se entregaron condecoraciones y reconocimientos a 60 mujeres destacadas: 30 del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 10 de la Marina y 20 de la Secretaría de las Mujeres.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente más de 42 mil 660 mujeres forman parte del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y destacó que en el actual gobierno se ha ampliado su participación en unidades operativas y puestos de mando. Además, este año se graduará el mayor número de mujeres del Sistema Educativo Militar, con mil 560 egresadas.