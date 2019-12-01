Descarta alcaldesa de Zacapu afectaciones a la población tras hechos violentos del 22 de febrero

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 16:40:47

Zacapu, Michoacán, a 8 de marzo del 2026.- Las actividades en el municipio de Zacapu se desarrollaron con normalidad tras los incidentes registrados en diversas regiones de Michoacán el pasado 22 de febrero, luego de un operativo de seguridad realizado en el estado de Jalisco, afirmó la presidenta municipal Mónica Valdez Pulido.

La alcaldesa explicó en entrevista que, aunque en redes sociales circularon versiones que alertaban sobre supuestos hechos de violencia en la demarcación, en el municipio no se registraron enfrentamientos ni agresiones directas contra la ciudadanía. Indicó que el único incidente relacionado ocurrió en las inmediaciones del cuartel militar, donde una vivienda resultó con daños.

Precisó que el gobierno municipal ya brinda acompañamiento a la persona afectada mediante la Dirección de Desarrollo Social.

Mónica Valdez destacó que la atención de las corporaciones de seguridad permitió mantener la situación bajo control. En estas acciones participaron elementos de la policía municipal en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán, así como autoridades estatales y federales.

Finalmente, subrayó que la colaboración entre los distintos niveles de gobierno ha permitido preservar la tranquilidad en el municipio y reiteró que, hasta el momento, no existen riesgos para la población de Zacapu.