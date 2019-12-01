Sale del camino una camioneta y termina volcada en Prolongación Bernardo Quintana de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 16:28:06

Querétaro, Querétaro, a 8 de marzo de 2026.- A causa de una aparente falla en los neumáticos, una camioneta protagonizó una aparatosa salida de camino y volcadura, en Prolongación Bernardo Quintana.

Fue en dirección al Fray Junípero Serra, en donde la camioneta se salió del camino, luego de pasar por una curva, y finalmente terminó llantas arriba.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, siendo analistas de Protección Civil, así como paramédicos de Rescate 1, quienes al llegar, valoraron a los involucrados y determinaron que no requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.