Sale del camino una camioneta y termina volcada en Prolongación Bernardo Quintana de la capital queretana

Sale del camino una camioneta y termina volcada en Prolongación Bernardo Quintana de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 8 de Marzo de 2026 a las 16:28:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 8 de marzo de 2026.- A causa de una aparente falla en los neumáticos, una camioneta protagonizó una aparatosa salida de camino y volcadura, en Prolongación Bernardo Quintana.

Fue en dirección al Fray Junípero Serra, en donde la camioneta se salió del camino, luego de pasar por una curva, y finalmente terminó llantas arriba.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, siendo analistas de Protección Civil, así como paramédicos de Rescate 1, quienes al llegar, valoraron a los involucrados y determinaron que no requerían traslado a un hospital.

La zona fue abanderada por policías municipales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Sale del camino una camioneta y termina volcada en Prolongación Bernardo Quintana de la capital queretana
Se incendia cafetería en la colonia Gustavo Díaz Ordaz de Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 
FGE Michoacán fortalece coordinación para la búsqueda de personas desaparecidas
Ultiman a tiros a un individuo en predio de Morelia, Michoacán 
Más información de la categoria
Mujeres cada vez más se atreven a denunciar violencia en su contra en Querétaro
Protegen inmuebles en Querétaro ante movilizaciones por el 8M
"México se siente orgullosa de ustedes, su esfuerzo no pasa desapercibido": Sheinbaum encabeza evento del Día Internacional de la Mujer
Comienzan movilizaciones por el 8M en la CDMX
Comentarios