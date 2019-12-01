Inaugura Bedolla Cuartel Kuarichas para reforzar la seguridad en la Meseta Purépecha

San Felipe de los Herreros, Michoacán, a 8 de marzo de 2026.- Con el objetivo de consolidar la paz y la seguridad en las comunidades originarias de la Meseta Purépecha, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el nuevo Cuartel Regional Kuarichas para que la policía comunitaria y elementos de la Guardia Civil, brinden atención directa a las comunidades de San Felipe de los Herreros, Angahuan y Ahuirán, extendiendo su radio de acción a las zonas aledañas.

“Este cuartel es muy significativo,es algo con lo cual materializamos un esfuerzo, un espíritu y toda una convicción de lucha por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, afirmó el mandatario.

Explicó que este complejo servirá como base de operaciones conjuntas para personal de la Guardia Civil y las corporaciones de seguridad federal, con capacidad para 140 elementos, donde se otorgará capacitación constante, formación, atención médica y alimentación, entre otros servicios.

Refirió que se busca que este modelo de cuartel se pueda replicar en otras comunidades de diferentes regiones de la entidad, como parte del reforzamiento del esquema operativo.

Mientras que, José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública manifestó que este cuartel significa el impulso que la institución ejecuta con estrategias de combate al delito y el reforzamiento al entrenamiento para los agentes policiales.

En tanto Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, informó que en esta obra se invirtieron 40 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), construyéndose una barda perimetral de más de 300 metros lineales, ocho torres de vigilancia, cisterna de 145 metros cúbicos, dormitorios para 60 elementos, consultorio médico, consultorio dental, farmacia, lavandería, armería, plaza cívica, cocina, comedor y planta de tratamiento de aguas residuales.

Acompañaron al gobernador Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; el consejero presidente de la Comunidad de San Felipe de los Herreros, José Arévalo Hernández. Maestro; César Erwin Sánchez Coria, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Carlos Vargas, jefe de tenencia de San Felipe de los Herreros; Jorge Gómez Ramírez, comisionado estatal para Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Ubaldo Camilo Vargas, representante de Bienes Comunales de San Felipe de los Herreros; Prisciliano Rodríguez Morales, presidente del Consejo Comunal de Ahuirán y Epifania Gómez Bravo, presidenta del Consejo Comunal de Angahuan.