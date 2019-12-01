Vinculan a proceso a joven por quitarle la vida a dos menores de edad en Nuevo León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 21:02:47

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 23 de noviembre de 2025.- Un adolescente de 17 años de edad, fue vinculado a proceso por el homicidio de dos personas en Nuevo León.

De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre en calles de la colonia Floridos Bosques del Nogalar, en San Nicolás de los Garza, donde el presunto responsable quitó la vida a un joven de 17 años de edad y a una menor de cinco años.



El joven quien fue identificado como Ángel Tadeo y la niña, de identidad protegida, fueron llevados a un hospital para recibir atención médica, pero ambos perdieron la vida.

El adolescente fue detenido el 22 de noviembre por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Un juez determinó que existían los elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que le fue impuesta una medida cautelar en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores en Nuevo León.

Asimismo, le fijaron un plazo de dos meses, para cerrar la investigación complementaria.