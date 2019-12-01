Vuelve Harfuch a Michoacán esta semana, adelanta Segob

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 18:25:29
Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre del 2025.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, habrá de visitar Michoacán de nueva cuenta esta semana, adelantó Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno del estado.

El encargado de la política interna del estado declaró que el funcionario federal regresará a la entidad como parte de las acciones coordinadas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que contempla un despliegue importante de elementos de corporaciones de seguridad federales en la entidad, parte del denominado Plan Paricutín.

Subrayó que por el momento no hay fecha confirmada para la visita del secretario de Seguridad, pues dependerá de su agenda.

García Zepeda comentó que en la visita de García Harfuch a Morelia y Uruapan el pasado 13 de noviembre, el funcionario federal comprometió que volvería en quince días, por lo que están a la espera de conocer la fecha y municipios que recorrerá en esta ocasión.

