Imputan a presuntos responsables del secuestro de un joven, ocurrido en Álvaro Obregón, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 23 de noviembre de 2025.- Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) formuló imputación en contra de Brandon “N”, Brayan “N” y José Ángel “N”, por su posible participación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de J.C.P.J., en el municipio de Álvaro Obregón.

De acuerdo con los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el pasado 18 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Las Flores, en el referido municipio, cuando observaron a tres hombres alrededor de un vehículo Toyota color rojo, junto a una cuarta persona que se encontraba hincada y presentaba visibles signos de agresión.

Al percatarse de la presencia de la autoridad, la víctima solicitó auxilio y refirió que había sido privada de la libertad desde la mañana de ese mismo día, mientras sus agresores le exigían dinero a cambio de dejarlo en libertad.

En el lugar fueron asegurados Brandon “N”, Brayan “N” y José Ángel “N”, a quienes se les localizaron diversos teléfonos celulares, presuntamente utilizados durante la comisión del delito.

Los detenidos quedaron a disposición de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), donde se llevaron a cabo actos de investigación que permitieron obtener datos de prueba que acreditan la posible participación de los imputados en el hecho.

Por lo anterior, y en cumplimiento a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía solicitó la celebración de la audiencia de formulación de imputación, misma que se llevó a cabo este día. En próximas horas, el órgano jurisdiccional resolverá la situación jurídica de los investigados.