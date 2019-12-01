Helados con sabor a muerte: aseguran 10 kilos de estupefaciente ocultos en un inocente carrito de helados en Michoacán

Tarímbaro, Mich., a 23 de noviembre de 2025.— Un simple carrito de helados, de esos que recorren calles y parques haciendo sonar una campana, escondía un cargamento mortal que terminó exhibiendo uno de los modus operandi más insólitos del narcotráfico en Michoacán. Autoridades federales y estatales descubrieron cocaína y fentanilo dentro del vehículo refrigerado durante un operativo sorpresa en una empresa de paquetería, como parte del reforzado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El hallazgo ocurrió sobre la carretera Morelia–Salamanca, donde efectivos de la Policía Federal Ministerial, Marina, Defensa, Guardia Nacional y la SSPC llevaron a cabo una inspección quirúrgica. Fue un binomio canino el que levantó la alerta: el carrito de helados escondía cuatro kilos 850 gramos de cocaína distribuidos en envoltorios sellados y acomodados con precisión quirúrgica.

Pero el descubrimiento no terminó ahí. Las autoridades también encontraron cinco envoltorios con más de cinco kilos de comprimidos de fentanilo, una cantidad capaz de producir miles de dosis de la droga sintética más letal del mercado.

El Plan Michoacán golpea fuerte

El operativo forma parte del despliegue intensivo del Gabinete de Seguridad federal que entre el 10 y 18 de noviembre, logró la detención de 83 personas, atendió 59 denuncias ciudadanas y asegurado un arsenal que parece sacado de una zona de guerra: 38 armas de fuego, 6,363 cartuchos, 346 cargadores, 52 explosivos y 52 kilos de material explosivo, así como mas de 13 toneladas de marihuana, más de 332 toneladas de metanfetamina y miles de litros de precursores químicos.

Además, fueron confiscados 74 vehículos presuntamente vinculados a estructuras criminales.