Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 14:54:59

Veracruz, Veracruz, 23 de noviembre de 2025.- En la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Mar, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a defender de manera permanente la independencia, la soberanía y la justicia en México.

Desde el Fuerte de San Juan de Ulúa, advirtió que “quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno no triunfa” y señaló que la historia demuestra que los intentos de injerencia, impulsados por sectores conservadores, siempre fracasan.

Sheinbaum destacó la entrega y vocación de paz de la Armada de México, institución que —dijo— honra el legado de Pedro Sáinz de Baranda y continúa protegiendo a la población en situaciones de emergencia. Recordó también episodios en los que fuerzas conservadoras promovieron intervenciones extranjeras, como la invasión estadounidense o el Segundo Imperio.

Durante la ceremonia, la mandataria canceló el Timbre Postal conmemorativo, develó una placa y entregó condecoraciones al Mérito Bicentenario y Menciones Honoríficas a personal naval. Antes del acto, inauguró el Museo Casa Benito Juárez, a 170 años de la Ley Juárez.

El titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reiteró el compromiso de la institución con la defensa nacional e informó que, tras las recientes inundaciones, se establecieron cinco puentes marítimos, 70 centros de acopio y 276 operaciones aéreas en apoyo a más de 110 mil personas afectadas.