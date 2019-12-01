Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar

Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 14:54:59
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Veracruz, Veracruz, 23 de noviembre de 2025.- En la conmemoración del Bicentenario de la Independencia en la Mar, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a defender de manera permanente la independencia, la soberanía y la justicia en México.

Desde el Fuerte de San Juan de Ulúa, advirtió que “quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno no triunfa” y señaló que la historia demuestra que los intentos de injerencia, impulsados por sectores conservadores, siempre fracasan.

Sheinbaum destacó la entrega y vocación de paz de la Armada de México, institución que —dijo— honra el legado de Pedro Sáinz de Baranda y continúa protegiendo a la población en situaciones de emergencia. Recordó también episodios en los que fuerzas conservadoras promovieron intervenciones extranjeras, como la invasión estadounidense o el Segundo Imperio.

Durante la ceremonia, la mandataria canceló el Timbre Postal conmemorativo, develó una placa y entregó condecoraciones al Mérito Bicentenario y Menciones Honoríficas a personal naval. Antes del acto, inauguró el Museo Casa Benito Juárez, a 170 años de la Ley Juárez.

El titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reiteró el compromiso de la institución con la defensa nacional e informó que, tras las recientes inundaciones, se establecieron cinco puentes marítimos, 70 centros de acopio y 276 operaciones aéreas en apoyo a más de 110 mil personas afectadas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGEQ investiga muerte de una mujer en colonia Colinas de Santa Cruz de Querétaro
Pierde la vida sobre Paseo de la Constitución en Querétaro 
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Acribillan a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz
Más información de la categoria
Autopistas tomadas, aduanas cercadas y un país en vilo: el megabloqueo de campesinos y transportistas que amenaza con paralizar México este 24 de noviembre 
Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Choca patrulla de la GN en Zamora, Michoacán; hay tres muertos
Pemex se deslinda de triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; aseguran no hay contrato de por medio con dueño
Comentarios