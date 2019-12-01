Confirman identidad de las dos personas que fueron asesinadas en la colonia Reforma de Silao, Guanajuato

Confirman identidad de las dos personas que fueron asesinadas en la colonia Reforma de Silao, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2025 a las 20:19:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Silao, Guanajuato, a 23 de noviembre de2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, confirmó la identidad de Bryan Alejandro, de 24 años, conocido como “El Crosty”; Dulce María, de 18 años; y María del Carmen, de 37 años, quienes fueron las víctimas del ataque armado registrado durante la madrugada de este domingo en la colonia Reforma.

De acuerdo con los primeros reportes, los tres se encontraban sobre la calle San Luis cuando fueron sorprendidos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes se aproximaron y abrieron fuego de manera directa contra ellos.
El ataque ocurrió de forma repentina, sin dar oportunidad a las víctimas de resguardarse.

Gravemente heridos, fueron trasladados de inmediato en un vehículo particular a un hospital cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, los tres fallecieron minutos después debido a la gravedad de las lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego.

La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer el ataque, identificar a los responsables y determinar el móvil. Este hecho vuelve a sacudir al municipio de Silao, que en las últimas semanas ha registrado un incremento en los episodios de violencia armada.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Batalla aérea en Sinaloa: grupo armado lanza drones y militares los neutralizan desde tierra
Vinculan a proceso a joven por quitarle la vida a dos menores de edad en Nuevo León
Confirman identidad de las dos personas que fueron asesinadas en la colonia Reforma de Silao, Guanajuato
Imputan a presuntos responsables del secuestro de un joven, ocurrido en Álvaro Obregón, Michoacán
Más información de la categoria
Helados con sabor a muerte: aseguran 10 kilos de estupefaciente ocultos en un inocente carrito de helados en Michoacán
Vuelve Harfuch a Michoacán esta semana, adelanta Segob
Autopistas tomadas, aduanas cercadas y un país en vilo: el megabloqueo de campesinos y transportistas que amenaza con paralizar México este 24 de noviembre 
Claudia Sheinbaum llama a defender la soberanía de México a 200 años de la Independencia en la Mar
Comentarios